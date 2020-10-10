Sayısal Loto'nun yeni dönem çekilişleri ile heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 10 Ekim Sayısal Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekiliş ile gerçekleştirildi. İkramiye tutarının 69 milyon 721 bin 847 TL olduğu Sayısal Loto çekilişi, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği 10 Ekim Sayısal Loto çekilişinde çıkan rakamlar şu şekilde: 37 - 42 - 43 - 62 - 77 - 87 + 59 (joker)

Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto kuralları nelerdir?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.



