Günümüzde kilo problemi yaşayan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazlalaşmıştır. Gün içinde yaşanan koşturmaca, kısıtlı saatler, işlere yetişme telaşı gibi sebeplerden ötürü, artık insanlar ne yediklerinden çok, hızlı bir şekilde karınlarını doyurmaya odaklanmışlardır. Ayrıca, teknoloji ile birlikte gelişen alanlardan biri de, yemek sektörünün siz yerinizden kıpırdamadan, internetten bir siparişle ayağınıza gelmesi. Bunun sonucunda, hareketsizlik ve hazır halde sağlıksız gıda tüketimi, hem sağlıksızlık hem de kilo problemi olarak insanlara dönmektedir. İnsanlarda yağlanma ve kilo problemleri gitgide artmaya başlamış, kilo vermek için çeşitli spor türleri, diyetler gibi çözümlerle kilo verilmek için büyük çaba harcanmaya başlamıştır. Bu noktada, 1 kilo dahi büyük önem kazanmakta, 1 kilonun kaç kaloriye tekabül ettiği ise fazlaca merak edilmektedir.

1 kilo kaç kalori yapar?

Egzersiz veya çeşitli spor türleri faaliyetlerinde bulunan kişiler, 1 kilo yakabilmek için kaç kalori vermeleri gerektiğini sıkça sorgulamaktadır. Tartı üzerinde iken, yaptıkları spor veya diyetin karşılığını görmek isterler. Erkek ve kadın üzerinden açıklarsak, 68 kiloda bir kadının ortalama olarak vücudunda bulunan yağ miktarı 110.000 kalori içerir. Aynı kiloda bir erkekte ise bu yağ oranı, ortalama 80.000 kalori içermektedir. Amerikan Egzersiz Kurumu tarafınca yapılmış araştırma sonucuna göre, 1 kilo yağ yakabilmek için 7400 kalori yakılması gerekmektedir.

1 günde kaç kalori yakılması gerekir?

Kişinin günlük kalori ihtiyacı yaş, cinsiyet, boy, kilo, hareketlilik durumlarına göre değişkenlik gösterdiği için, evrensel olarak bir günlük kalori değeri belirtilememektedir. Bununla birlikte, vücut kitle endeksi ile bu değer belirlenebilmektedir. Uzmanlar tarafınca, sağlıklı kilo vermek için haftada 1 kilo verilmesi gerektiği belirtilmekte, bu da yukarıda belirtildiği gibi 7400 kaloriye denk gelmektedir.

Sabah kahvaltısında kaç kalori alınmalıdır?

Güne zinde başlayabilmek için iyi bir kahvaltı çok önemlidir. Kahvaltı ile günlük enerji ihtiyacınızın beşte birini karşılamış olursunuz. Bu sebeple kahvaltı, atlanmaması gereken temel bir öğündür. Kahvaltıda ortalama olarak 350 kalori almanız gerekmektedir.

Gün içinde kaç kalori almak gerekir?

Sağlıklı biçimde kilo verebilmek için, gün içinde alınan besinlerin kaç kalori olduğu oldukça mühimdir. Kişinin her gün alması lazım gelen ortalama bir kalori miktarı vardır. Bu miktarın altında ya da çok üzerinde kalori alınması kişi açısından sağlıksız durumlar oluşturur. Bireyin günlük alması gereken kalori hesabı yapılırken, kilosu, cinsiyeti, yaşı gibi durumlar göz önünde bulundurularak, bu değer belirlenmektedir. Ortalama olarak belirtilecek olursa, günlük olarak alınması gereken kalori miktarı, 19-30 yaş arası kadınlarda 2000 kalori iken, aynı yaş aralığındaki erkeklerde bu değer, 2400 kalori olarak belirtilmektedir.

Haftada 1 kilo vermek için günlük kaç kalori yakılmalıdır?

Yapılan araştırmalar sonucunda, sağlıklı şekilde kilo verebilmek için ortalama haftada 1 kilo verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buradan yola çıkarak belirtmek gerekirse, günlük olarak ekstra 1000 kalori yakılması, haftalık olarak 1 kilo verilmesini sağlamaktadır.

1 gram yağ kaç kaloridir?

Uzmanlar tarafından 1 gram proteinin temin ettiği enerji miktarı 4 kalori, 1 gram karbonhidratın temin ettiği enerji miktarı 4.5 kalori olarak belirtilmiş, 1 gram yağın yakılması ile ise, 9.3 kalori temin edildiği belirtilmektedir.