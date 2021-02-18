İnteraktif eğlencenin küresel liderlerinden Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ve Lucasfilm Games bugün yaptıkları açıklamayla Nintendo Switch ve mobil cihazlar için geliştirilen rekabete dayalı arena savaş oyunu Star Wars: Hunters’ın 2021’de çıkacağını duyurdu. Dikkat çekici pek çok yeni Star Wars karakterinin yer alacağı Star Wars: Hunters, oyuncuları takımlar halinde karşı karşıya getirecek ve kıran kırana maçlara ev sahipliği yapacak. Oyunun ilk resmî tanıtım videosu ise Nintendo Direct kapsamında dün yayınlandı.

Galaktik İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen Star Wars: Hunters, Star Wars’un ikonik bölgelerinden esinlenen haritalarda oyuncuları gerçek zamanlı kıyasıya bir mücadele için bir araya getirecek. Aralarında cesur ödül avcılarının, Asi İttifakı kahramanlarının ve Stormtrooper’ların yer aldığı kendine has karakterlerden birini seçen oyuncular etkileyici görsel efektler eşliğinde yüksek tempolu maçlarda birbirlerine karşı çarpışacaklar.

Zynga’nın Oyun Yayınlarından Sorumlu Başkanı Bernard Kim yeni oyunla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Star Wars: Hunters’ı Nintendo Switch’e ve onun tutkulu oyuncu topluluğuna sunmak Zynga açısından önemli bir kilometre taşı olacak. Star Wars: Hunters’ı bugüne dek çok aksiyonlu bir Star Wars oyunu hayal etmiş tüm hayranları için geliştirdik ve konsol oyunları dünyasına attığımız bu adımın Switch oyuncuları tarafından nasıl karşılanacağını merakla bekliyoruz.”

Nintendo Amerika Yayıncı ve Geliştirici İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Singer ise bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Zynga’nın ilk konsol oyunu Star Wars: Hunters’ı Nintendo Switch için çıkaracak olmasına çok sevindik. Dünyanın dört bir yanındaki Nintendo Switch oyuncularının bu meşhur evreni yepyeni bir yolla deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Lucasfilm Games Başkan Yardımcısı Douglas Reilly ise konu hakkında şunları söyledi: “Star Wars: Hunters klasik Star Wars hikâyelerinden ve mekânlarından esinlense de daha önce yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen bir görünüşe ve hissiyata sahip. Ayrıca, oyundaki son derece yaratıcı karakterleri Nintendo Switch oyuncularıyla buluşturmak bizim için büyük heyecan kaynağı. Artık ister evde ister dışarıda heyecan verici savaşlarda arkadaşlarına katılabilirler.”

Star Wars: Hunters Nintendo Switch, Apple App Store ve Google Play Store platformlarından ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu indirip oynamak için Nintendo Switch Online üyeliği de gerekmiyor.