Zynga FarmVille 3 ön kayıtlarını açtı

İnteraktif eğlence sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan, dünyaca ünlü FarmVille serisinin yaratıcısı Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), bugün itibarıyla yeni oyunu FarmVille 3’ün ön kayıtlarının başladığını duyurdu. Tarlanızı ekip biçtiğiniz ve arkadaşlarınızla birbirinize yardım ettiğiniz sosyal bir tarım simülasyonu olan FarmVille 3, 4 Kasım 2021'de dünya çapında iOS ve Android cihazların yanı sıra M1 donanımlı Apple dizüstü ve masaüstü cihazlarda oynanabilir olacak. Zynga ayrıca, FarmVille 3'te oyuncuları bekleyen, hayranların favori çiftlik işçisi Marie, yepyeni karakterler ve sevimli hayvanların öne çıktığı bir tanıtım fragmanı da yayınladı.Zynga’da Publishing Müdürü olarak görev yapan Bernard Kim, "FarmVille on iki yıl önce oyunseverlerle buluştu ve dünya çapında 700 milyonun üzerinde insandan oluşan sadık bir takipçi kitlesi yarattı" dedi ve sözlerine, "Bugün, serinin yeni oyunu FarmVille 3 için ön kayıtların başladığını duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Oyun, son on yılda FarmVille'den keyif alan birçok oyuncunun yanı sıra yeni nesil oyuncuları da cezbedecek bir şekilde tasarlandı,” şeklinde devam etti.

FarmVille 3, sevimli tavuklar ve ineklerin yanı sıra dost canlısı kaplanlar ve kabarık alpakalar gibi egzotik yeni evcil hayvanları da içeren, toplamda 150'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapacak. Oyuncular sevimli civcivler, kuzular, domuzlar gibi birçok hayvanı henüz yavruyken sahiplenip, besleyip, büyütecekler ve bu çabaları karşılığında onlara yardımcı olacak benzersiz çiftlik eşyaları ile ödüllendirilecekler.

Pek çok FarmVille oyuncusunun favori karakterlerinden Marie hem mevcut FarmVille topluluğuna hem de ilk kez çiftlik kurmak isteyen yeni oyunculara rehberlik edip karşılamak için sizleri bekliyor olacak. Marie'ye 30'un üzerinde farklı çiftçiden oluşan bir kadro eşlik ediyor. Her karakter, oyunculara çiftliklerini kurarken yardımcı olacak fırıncılık, balık tutma, odunculuk ve işçilik gibi kullanışlı becerilere sahip.

Hava koşulları da oyunda son derece önem taşıyor! Oyuncular oyun içi hava tahminlerini kontrol edip bir sonraki hasat veya balık avlama gezilerinin verimini artırmak için bunu kendi avantajlarına kullanabilecekler.

FarmVille 3 ile ilgili en son haberlerden haberdar olmak ve 4 Kasım 2021'de oyun çıktığında ilk haberdar olanlar arasında yer almak için şimdi ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun yayınlanmasını takip eden iki hafta boyunca oyuncular, çok özel bir başlangıç kitine sahip olabilecekler. Bu starter kit içerisinde dekoratif öğeler ve 'Early Bird profil resmi' gibi oyuncuların oyun alanlarını kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış eşyalar bulunuyor.