Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe , yarın (28 Temmuz Çarşamba) Hollanda'nın Zwolle takımıyla karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zwolle'nin sadece bir gece için İstanbul'a gerçekleştireceği seyahat, Hollanda basınında da dikkat çekti.

Zwolle'nin bu hazırlık maçı için 5000 kilometrelik bir seyahat gerçekleştirecek olması ve koronavirüs tablosu nedeniyle bazı şüphelerden bahsedilmekteydi.

Konuya ilişkin Zwolle'nin teknik direktörü Art Langeler açıklamalarda bulundu. Milli takımda aldığı görevler sonrası yeniden Zwolle'ye dönen çalıştırıcı; Stentor'a konuşurken, "Koronavirüs nedeniyle tarifeli uçuş yerine charter uçuş gibi bazı şartlar belirledik. Böylece turistlerle aynı noktada bulunma zorunluluğumuz kalmayacaktı. Birtakım görüşmeler sonucunda da bu taleplerimiz karşılandı" ifadelerini kullandı.

Çarşamba akşamı oynanacak maçın ardından perşembe günü Hollanda'ya dönecek Zwolle'nin teknik direktörü, "Örneğin; Ajax'ta oynuyorsanız her hafta böyle bir mücadeleyi yaşarsınız. PEC Zwolle için bu farklı. Ama düşündüğünüzde bu da bizim için hafta ortası bir Avrupa maçı ve hepimiz için harika bir durum" dedi.