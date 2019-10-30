ZVVZ USK Prag-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol maç sonucu: 82-28

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaştı.

Prag’da oynanan karşılaşmada, oyunun hiçbir bölümünde varlık gösteremeyen Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 27-10 ve devreyi de 41-19 geride tamamladı. Maçın 3. çeyreğinde 63-21 rakibinin gerisinde kalan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, son periyotta da iyi performans sergileyemedi ve 82-28 mağlup oldu.

Rakibine 54 sayı farkla mağlup olan Gelecek Koleji Çukurova, ikinci yenilgisini aldı.