Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Fransız ekibi Monaco, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Monaco'nun başantrenörü Zvezdan Mitrovic, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kadro kalitesine dikkat çeken Mitrovic, "Fenerbahçe, kadro kalitesi ile tartışmasız en iyi beş takımdan biri. Her iki takımın da yeniden işleri yoluna koyması gerekiyor. Biz sakatlıkların yarattığı zorlukla yüzleşmek zorundayız. En karmaşık anlarda üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. ASVEL maçında son saniye basketiyle yaşanan dramatik sonu geride bırakmalıyız. Favori olmayacağız ama şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.