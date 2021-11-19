Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes'e konuk olan Monaco, temsilcimize 98-77 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Monaco Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Anadolu Efes’in maçın sonunu iyi oynadığını belirtti.

"Takımım maçın başında kötü bir performans sergiledi." diyen Mitrovic, "Anadolu Efes maça iyi başladı ve açık alanlarda sayı üretti. EuroLeague'in hücumdaki en yetenekli takımıyla oynadık. İkinci yarıda iyi performans gösterdiğimiz anlar oldu. Farkı 6 sayıya kadar indirdik ama sonunda yakalayamadık. Anadolu Efes maçın sonunu iyi oynadı ve galip geldi. Ofans anlamında da çok iyi bir performans sergileyemedik. Birçok top kaybı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Mitrovic, Turkish Airlines EuroLeague'de maçın sonunu getirememe durumlarının skorer oyun kurucu eksikliğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi. (AA)





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