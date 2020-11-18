Zverev, Schwartzman’ı 2-1 yendi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Alman Alexander Zverev, Arjantinli Diego Schwartzman’ı 2-1 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti. Alman tenisçi, 2018’de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.



