Beşiktaş'ın Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Larin, bu sezon takımıyla toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'e göre Zulte Waregem, oyuncunun kiralık sözleşmesinde yer alan 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

15 Haziran'a kadar 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Kanadalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek Belçika ekibi, bu transferi gerçekleştirirse kulüp rekorunu kıracak. Larin, takım tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.