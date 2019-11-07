Zulte Waregem'den Cyle Larin'e rekor bonservis!

Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için Belçika kulübü, satın alma opsiyonunu kullanarak takım rekorunu kırabilir.

07 Kasım 2019, Perşembe 18:52 Son Güncelleme:
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Zulte Waregem'den Cyle Larin'e rekor bonservis!

Beşiktaş'ın Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. 

Larin, bu sezon takımıyla toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı. 

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'e göre Zulte Waregem, oyuncunun kiralık sözleşmesinde yer alan 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. 

15 Haziran'a kadar 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Kanadalı oyuncuyu kadrosuna katabilecek Belçika ekibi, bu transferi gerçekleştirirse kulüp rekorunu kıracak. Larin, takım tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. 

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