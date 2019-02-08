Zula’da yeni dönem başladı

2014 yılından bu yana MMOFPS severler tarafından günden güne daha büyük ilgi gören Zula, oyun içi ekonomisinde bir değişikliğe gitti. Yapılan bu değişiklikle, Zula oyuncuları artık, market üzerindeki tüm ekipmanları “Zula Altın”ın yanı sıra oyun içerisinde kazandığı “Zula Parası” ile de satın alabilecekler.

InGame Group bünyesinde yer alan MadByte Games tarafından geliştirilerek, Lokum Games tarafından yayınlanan yüzde yüz yerli ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula, oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu değişimle birlikte Zula oyuncuları tüm silah ve ekstraları, para ile satın alınan Zula Altını’nın yanı sıra, oyunu oynadıkça ve başarılı oldukça kazanılan “Zula Parası” ile de satın alabilecekler. Tüm dünyada 22 milyon oyuncu tarafından oynanan Zula’da ilk kez bu çapta değişime gitme kararı alınırken, yapılan bu değişiklikle oyun içerisinde ve espor alanında rekabet çıtasının çok daha yükseğe çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye ile birlikte Latin Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de oynan Zula, aynı zamanda Zula Süper Lig, Zula World Cup, TESFED Zula Türkiye Kupası, Zula Rekabet Turnuvası ve Zula International Cup gibi ulusal ve uluslararası bir çok espor organizasyonuna da ev sahipliği yapıyor.



