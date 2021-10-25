ZULA’da rakiplerine korku salma zamanı

Zula Ekibi ve Gladyo’nun bitmez tükenmez mücadelesini her sezonda yeni hikayelerle zenginleştiren Türkiye’nin en sevilen yerli yapım MMOFPS oyunu ZULA, “Korku Sezonu” ile bugüne kadarki en ilginç sezonlarından birine imza atıyor.

Oyun severleri birbirinden güzel eşyalar ve etkinliklerin beklediği “Korku Sezonu”, ilk Destansı Eldiven “Korku Eldiveni”, yeni Elit Seri olan “Gotik Serisi”, yeni kasalar gibi pek çok yenilikle geliyor.

“Korku Eldiveni” ve “Gotik Serisi” eklendi

Yeni sezonda, ZULA’daki ilk “Destansı Eldiven” olan “Korku Eldiveni” de oyuncularla buluşuyor. Korku Eldiveni’ne, Zula Pass’i tamamlayarak sahip olunabiliyor.

Korku Sezonu’nun, oyuncuların en çok ilgisini çekecek ve oyuna heyecan katacak yeniliklerinden birisi de “Gotik Serisi” olacak. ZULA’daki yeni “Elit Seri” olan “Gotik Serisi” ile oyun severler, oyun tarzlarını adeta konuşturma imkanı buluyor.

Gotik Serisi’nde; P90, Deagle, L115A3, Groza, MPT76, M4A1, M4 Super 90, AWP, Kar98, Bora12, M93R, Glock18, Mehmetçik Pro, Mehmetçik, M6LWRC, M468, FN FAL Pro, FN FAL, AK-47, AugA3 yer alıyor.

Jeton Marketi’nde “Korku Jetonu” oyuncuları bekliyor

Her sezon güncellenen Jeton Market bu sezonda da birbirinden güzel içerikleriyle oyuncuları bekliyor.

Zula severler, yeni eklenen “Korku Jetonu” ile birlikte her hafta güncellenecek Jeton Marketi’nden dilediği eşyayı alıp mücadeleye son sürat devam edebilecek. Ayrıca “Rekabet Jetonu” da oyunda sürekli şekilde aktif olacak.

Tüm yükseltmelerde %20 Başarı Şansı

Zula severlerin envanterini güçlendirmeleri için bu sezon önemli bir fırsat da veriliyor.

Sezon boyunca tüm yükseltmelerde %20 Başarı şansı olacak ve böylece oyuncu dilediği silahını güçlendirerek rakiplerine daha sıkı meydan okuyabilecek.

“Karanlık”, “Korku” ve “Örümcek” Kasalarında sınırsız eşya şansı

Sezonun yeni kasaları, “Karanlık Kasası”, “Korku Kasası” ve “Örümcek Kasası” olacak.

Bu yeni kasaları açan oyuncular, birbirinden güzel eşyalar çıkartabiliyor ve oyunda bunları deneyebiliyor. Oyuncular, bu kasalarla birlikte, Sınırsız AUG A3, Sınırsız Karambit, Sınırsız Kar98 ve daha fazla sınırsız eşyaya sahip olabiliyor.