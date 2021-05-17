Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda, Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri iş birliğiyle “19 Mayıs Tink Zula Turnuvası” düzenliyor.

15-18 yaş arası gençlerin katılımına açık turnuvaya, bu yaş grubunda olan ve İstanbul’da ikamet eden tüm gençler başvuru yapabilecek.

Oyun severlere 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yaşatacak Turnuva, 3 aşamalı olarak düzenlenecek. Buna göre, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eleme turları yapılacak. Elemelerde başarılı olan 10 oyuncu ise 21 Mayıs’ta düzenlenecek final karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek.

Turnuvanın büyük ödülü Tink Kolejleri’nden eğitim bursu

19 Mayıs Turnuvası’nın büyük ödülü, Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri tarafından sağlanacak espor eğitim bursu olacak.

Türkiye’nin ilk insan odaklı teknoloji okulu olan ve 2020 yılında dünyanın en inovatif 100 okulu arasına giren Tink Kolejleri, diploma programı ile MEB müfredatının yanı sıra teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre eden gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştirmeye odaklanıyor.

19 Mayıs Tink Zula Turnuvası’nın final karşılaşmalarında ilk 5’e giren oyuncular, Tink Kolejleri’nde burslu okumaya hak kazanacak. Final karşılaşmasında ilk 5’e girenler burs almaya hak kazanacak. Turnuvada birinciliği kazanan oyuncu yüzde 100 eğitim bursu kazanırken, ikinci gelen oyuncuya yüzde 75, üçüncüye yüzde 50, dördüncü ve beşinci gelen gençlere ise yüzde 25 bursu verilecek.



