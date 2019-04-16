Zula Süper Lig’de finallere gidecek iki ekip belli oldu. Oyunun resmi internet sitesinde aşağıdaki bilgiler verildi.

Zula Süper Lig’de kıran kırana mücadelelere sahne olan sekizinci hafta geride kaldı. Oluşan puan durumu itibarı ile 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Zula Süper Lig finallerine isimlerini yazdırmayı başaran ilk ekipler oldular. Oyun Hizmetleri, Mod-Z’yi yakından takibine devam ederken Vengeance ise haftayı bir puanla kapatarak potada kalma umutlarını zora soktu.

1907 Fenerbahçe’nin Gamers of Future’ı ağırladığı maç ile başlayan hafta Vengeance ve Oyun Hizmetleri’nin kıran kırana mücadelesi ile devam etti. Haftanın son karşılaşmasında Ice Warriors ve Bursa Espor karşılaştı. İki takımın da iyi bir performans ortaya koyduğu mücadelede takımlar birer puana razı oldular. Bursa Espor karşısında aldığı beraberlik ile yedinci sıraya yerleşen ICE Warriors rahat bir nefes alırken, son haftada oynanacak maçlar hem üst sıralar hem de alt sıralar için büyük önem taşıyacak.

COZA Esports Yükselişe Geçti

2. Sezon Rekabet Turnuvası şampiyonu olarak ligdeki yerini yeni sezonda alan COZA Esports, ilk sezonunda iyi bir performans sergiliyordu. Koç Just1st takımdan ayrıldıktan sonra sorunlar yaşayan, ilk sezonun verdiği heyecan ve tecrübe eksikliği ile üst üste puan kaybı yaşayan COZA Esports sıkıntılı haftalar geçirerek dokuzuncu sıraya kadar gerilemişti. Bu hafta oynadıkları iki karşılaşmada topladıkları dört puan onlar için adeta bir dönüm noktası oldu.

COZA Esports, 12 Nisan Cuma günü ligin tecrübeli ve başarılı ekiplerinden Oyun Hizmetleri ile oynadığı karşılaşma ile maça başladı. İlk karşılaşmada Çin Bahçeleri haritasında zorlansa da ikinci karşılaşmada Gaziantep Mülteci Kampı’nda iyi bir oyun ortaya koyarak maçtan bir puan ile ayrılmayı başardı. İkinci maçında ICE Warriors ile karşı karşıya gelen COZA, iki maçta da iyi bir performans göstererek rakibine üstünlük kurmayı başardı ve maçtan üç puanla ayrıldı. Aldığı sonuçlar ile sekizinci sıraya yerleşen COZA için gelecek hafta oynanacak maçlar büyük önem taşıyacak.

Oyun Hizmetleri İstediğini Alamadı

Zula Süper Lig yarışındaki en kritik pozisyonlardan birisinde bulunan Oyun Hizmetleri, bu hafta büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti. Yarışa beşinci sırada devam eden tecrübeli ekip, Zula Süper Lig finallerine gitmek için ilk dörtte yerini almak istiyordu. Ancak önce COZA Esports, daha sonra Vengeance tecrübeli ekip karşısında güzel bir oyun ortaya koyarak Oyun Hizmetleri’nin final hayalleri ile arasına bariyer çektiler. Haftayı aldığı iki beraberlik ile kapatan Oyun Hizmetleri, böylece rakibi Mod-Z’nin bir puan ile kapattığı haftada büyük bir fırsatı elinin tersiyle iterek ilk dörde girme şansını değerlendiremedi. Zula Süper Lig’in son haftasına rakibi Mod-Z’nin bir puan gerisinde giren OHM, bu hafta maçlarını kazanıp Mod-Z’nin ise puan kaybı yaşamasını beklemek zorunda olacak. (Playerbros)