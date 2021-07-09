Zula Süper Lig 7. Sezon’un sampiyonu fastPay Wildcats

Espor severlerin merakla beklediği Zula Süper Lig ’in 7. Sezon Finali, pandemi tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından ilk kez canlı olarak Nonstop Zula Espor Merkezi’nde hafta sonu gerçekleştirildi.

Pandemi kısıtlamalarından dolayı üst düzeyde sağlık tedbirleri alınarak ve sadece oyuncuların katılımıyla yapılan finallerde, heyecan ve rekabet dolu karşılaşmalara imza atıldı.

Finallerde ilk gününde Play Out ve Yarı Final maçları, ikinci gününde ise 3’üncülük ve şampiyonluk maçı oynandı.

InGame Group CEO’su Genco Alp: “Espora yatırım yapmaya devam edeceğiz”

InGame Group CEO’su Genco Alp, Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurum olduklarını belirterek, Türkiye’nin en sevilen yerli MMOFPS oyunu Zula’nın 7’nci sezona ulaşan Süper Ligi’nin de bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Genco Alp, sözlerine şöyle devam etti:

“Yerli bir şirket olarak ülkemizde esporun gelişimine ve tabana yayılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye’nin iki resmi espor liginden biri ve tek yerli ligi olan Zula Süper Lig, birbirinden başarılı takımları ve güçlü taraftar kitlesiyle her geçen gün büyüyor. Zula Süper Lig ve onun alt ligi niteliğindeki Zula Rekabet Ligi vasıtasıyla bugüne kadar binlerce profesyonel esporcu yetiştirdik.

Yakın gelecekte ülkelerin öne çıkmasında başlıca alanlardan biri haline gelecek espor, ülkemizde gençler tarafından her geçen gün daha fazla seviliyor ve gelecek planlarına bu alanda kariyer yapmak üzere dahil ediliyor. Biz gençlerimize espora yatırım yapacağımızın ve espor heyecanını, ruhunu yaşatmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zula Süper Lig’de 4. Sezondan beri mücadele veren ve bu sezon şampiyon olan fastPay Wildcats’i ve Ligde mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum.”

Kadınlar Ligi ve Rekabet Turnuvası şampiyonları kupalarını aldılar

Toplam 290.000 TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig 7. Sezon finallerinde Zula Rekabet Turnuvası 7. Sezon ve Zula Kadınlar Ligi 2. Sezon şampiyonlarının kupa törenleri gerçekleştirildi. Zula Rekabet Turnuvası 7. Sezon galibi fastPay WildCats-Akademi ve Zula Kadınlar Ligi 2. Sezon şampiyonu fastPay WildCats de şampiyonluk kupasını evine götüren takım oldu.

Play Out’ta Süper Lig’e çıkma mücadelesinin kazananı Çamlıca Don't Cry oldu

Zula Süper Lig’in en iyilerinin yarıştığı final karşılaşmalarında mücadele zirveye çıkarken, finallerin ilk gününde yapılan Play Out ve Yarı Final karşılaşmalarının her ikisi de BO3 formatında oynandı.

Zula Süper Lig 8. Sezon’a çıkacak takımı belirleyen Play Out karşılaşması, Rekabet Turnuvasının 2’ncisi olan Çamlıca Don't Cry ve Zula Süper Lig'i 9’uncu sırada bitiren ABB Aski Espor arasında geçti. Play Out mücadelesinin kazananı, rakibini 2-0 skorla yenen Çamlıca Don't Cry takımı oldu.

Yarı Final karşılaşmalarında ise fastPay Wildcats-BAL Espor ve Galatasaray -KBB Kağıtspor Espor final için kıyasıya mücadele etti. Yeni sezonda kadrosunu çok yetenekli isimlerle güçlendiren fastPay Wildcats, yarı finaldeki rakipleri BAL Espor'u 2-1'lik skorla yenerek finale adını yazdırdı. Galatasaray ise, yarı finalde KBB Kağıtspor Espor'u 2-0 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı.

Zula Süper Lig Finallerinin ikinci gününde de 3’üncülük ve Süper Lig 7. Sezon şampiyonunun belirlendiği maçlar gerçekleştirildi.

Rekabet Liginden direkt olarak lige katılım sağlayan BAL Espor, sezon boyunca gösterdiği mücadelelerle beğeni topladı. Üçüncülük maçında KBB Kağıtspor Espor ile kozlarını paylaşan BAL Espor, 2-1’lik skorla sezonun üçüncüsü olarak adını tescillerken, KBB Kağıtspor da sezonu dördüncülükle kapattı.

7. Sezon şampiyonu, Ligi yenilgisiz tamamlayan fastPay Wildcats

Şampiyonluğa ismini yazdıracak takımı belirleyecek Final Karşılaşması, fastPay Wildcats ve Galatasaray arasında yapıldı.

Favela, Düğün Salonu, Mardin ve Safranbolu haritalarında yapılan maçlarda başarılı performansıyla öne çıkan fastPay Wildcats, final maçında Galatasaray takımının yaptığı kural hatasının ardından seriyi 3-1 bitirerek 7. Sezon şampiyonluğuna adını yazdırdı.

4. Sezondan itibaren Zula Süper Lig’de mücadele eden ve bu sezon kadrosunu çok yetenekli isimlerle güçlendiren fastPay Wildcats, Ligi 46 puan toplayarak yenilgisiz bir şekilde tamamladı.

Zula hakkında:

InGame Group çatısı altında yer alan Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula’nın arkadaş ofisindeki küçük bir odada başlayan hikayesi, bugün dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Zula’nın global bir oyun haline gelme süreci 2016 yılından bu yana devam ediyor ve Brezilya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika’da yerel yayıncılar aracılığıyla oyuncularıyla buluşuyor. Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan Zula ile InGame Group, gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olma hedefiyle çalışıyor.

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, ülke içinden oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini, yurt dışından oyuncuların da Türkiye’yi tanımasını sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Nemrut, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur – iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula’yı rakiplerinden ayıran özelliklerinden biri de oyunun hilesiz olması. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen espor alanında büyük başarı gösteren Zula, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyada da bir fenomene dönüştü. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Oyun, www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor