Zula Süper Lig 5. Sezon şampiyonu bu hafta sonu belli oluyor

Yeni ve iddialı takımlarla bu yıl daha da güçlenen Zula Süper Lig 5. Sezon, final karşılaşmalarıyla şampiyonunu belirliyor. Büyüyen ödül havuzu ve flaş transferlerle 18 Ocak’ta başlayan 5. Sezon’un final karşılaşmaları, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bugüne kadar Nonstop Zula Espor Merkezi’nde seyircili olarak yapılan finaller, pandemi önlemleri çerçevesinde, ilk kez online ortamda gerçekleştirilecek.

290.000 TL ödül havuzlu final karşılaşmalarında sezonun “en”leri belirlenecek

Zula Süper Lig 5. Sezon’da toplam 10 profesyonel takım mücadele ederken, 10 hafta süren zorlu karşılaşmaların ve çeyrek final mücadelelerinin ardından sıra büyük finallere geldi. Flaş transferlerle çok ses getiren kadroların oluşturulduğu 5. Sezon’un ödül havuzu da güncelleştirilerek 290 bin TL’ye çıkarıldı. Mod-Z ve 1907 Fenerbahçe ile Fastpay Wildcats ve Beşiktaş Espor takımlarının karşı karşıya geleceği yarı finallerin ardından, üçüncülük ve final karşılaşmalarının eşleşmeleri belli olacak.

Finaller 6 Haziranda, Gamers of Future - Beşiktaş Akademi Play-out karşılaşmasıyla başlayacak ve bu karşılaşmanın sonucu yeni sezonun takımını belirleyecek. 7 Haziran'da gerçekleşecek üçüncülük ve final karşılaşmasından önce ise, MVP, en iyi taarruz, keskin nişancı ve en iyi çıkış yapan oyuncu gibi “Sezonun En”lerinin de belli olacağı sezon finali heyecanı yaşanacak.

Final karşılaşmalarının tamamı, Zula Espor resmi youtube kanalından yayınlanacak. Ayrıca Zula Süper Lig ile ilgili tüm gelişmelerden anından haberdar olmak isteyen taraftarlar, merak ettiklerinin tümüne espor.zulaoyun.com adresinden ulaşabilecek ve Zula’nın resmi Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilecek.

FİNAL PROGRAMI:

6 Haziran Cumartesi

12.00 Gamers of Future vs. Beşiktaş Akademi

13.30 Mod-Z Esports vs. 1907 Fenerbahçe

15.00 Beşiktaş Espor vs. fastPay Wild Cats

7 Haziran Pazar

12.00 Sezonun “En”leri Ödül Töreni

12.30 3.’lük karşılaşması

14.00 Büyük Final