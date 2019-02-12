Zula Süper Lig 3.Sezon başlıyor. 1 ay aranın ardından takımlarına gerekli takviyeleri yapan süper lig ekipleri 200.000 TL nakit para ödülü için toplam 9 hafta sürecek olan 90 maçlık serüveni şampiyonluk ile tamamlamak için rekabet içinde olacak.

Rekabet Turnuvası’nın ardından 3.sezonda yer almaya hak kazanan Coza Esports dahil ligde toplam bu sezon 10 takım olacak. Sezonun başlangıcı ise 15 Şubat Cuma günü saat 20.00’da ICE Warriors- Mod-Z Esports arasında oynanacak maç ile başlayacak.

1907 Fenerbahçe

Kaptan swooN ile yollar ayrıldıktan sonra kötü gidişatı durduramayan tecrübeli ekip, yarı finalde son şampiyon Galatasaray Espor’a kaybederek şampiyon olma umudunu erkenden kesti. Ardından TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 1.Tur maçında tekrardan lig finalinin rövanşı diyebileceğimiz Galatasaray Espor ile eşleşti. Oynanan maç sonrası 1907 Fenerbahçe rakibi Galatasaray Espor’a yenilerek turnuvadan elendi. Takımın koçu Kaan “Mirk” Pelvan ile yolları ayıran ekip, Mod-Z takımı oyuncusu Ömer Faruk “flint” Çakır ile koç pozisyonu için anlaştı.

Bursa Espor

Katıldığı ilk senesinde ligi 7.sırada bitiren Bursa Espor lig sonrası Burkan “lamer” Doğan ve Baran “flXX” Çakır ile yolları ayırdı. Bu oyuncuların yerine Muhammed “m1tez” Tezcan ve Furkan “VitrA” Adıgüzel ile anlaştı. TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 1.Tur maçında Vengeance ekibini 2-0 ile geçen Bursa Espor çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Karşılaşma sonucu Galatasaray Espor’a yenilen Bursa Espor turnuvadan çeyrek finalde elendi.

Coza Esports

Rekabet turnuvasının ardından 3.sezonda yer almayı başaran Coza Esports, Outlaw Esports’dan tanıdığımız Ahmet “Just1st” Tufan ile koç pozisyonu için anlaştı. Onun haricinde kendi kemik kadrosunu bozmayan ekip TESFED Zula Türkiye Kupasında Mod-Z takımına 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Galatasaray Espor

Son 4 turnuvanın şampiyonu Galatasaray Espor şampiyon kadroyu bozmuyor ve Zula Süper Lig 3.Sezona aynı kadro ile başlıyor. Son olarak TESFED Zula Türkiye Kupasını kazanan takım başarıya doymuyor. Sezon öncesi kaptan Aytekin “VonS” Yeşbek “Üçüncü sezonda kimse bir sürpriz görmeyecek. Son beş turnuvanın şampiyonu olarak bunu gösterdik zaten. Bu şekilde devam edeceğiz.” Diyerek iddialı konuşmuştu.

Gamers of Future

Zula Süper Lig 2.sezon ikincisi olan Gamers of Future sezon sonu 2 sezondur takımla beraber olan Oğuzhan “witdood” Ünlü ve takımın sezon için başarılarında emeği olan Ali “ EdephU” Yıldırım ile yolları ayırdı. Ardından TESFED Zula Türkiye Kupası için takıma Oyun Hizmetlerinden Ege “shnazn” Tarhan ve ICE Warriors takımından Oğuz “Woody” Kaya ile anlaşarak TESFED Zula Türkiye Kupası ikincisi oldu.

ICE Warriors

Corsair ve TP-Link gibi sponsorlara sahip olan ve bu sezon sözleşmeleri sona erip yollarını ayırmak zorunda kalan ICE Warriors ekibi Oğuz “ Woody” Kaya yollarını ayırdı. Onur “Qwn” Küçüköz ve Mehmet Yağız “cNed” İpek gibi yeni oyuncular ile kadrosunu güçlendirdi. TESFED Zula Türkiye Kupasında ise Ozon Game ekibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İstanbul Espor Kulübü

Transfer sezonunda Kerem “Wadaa” Uysal, Mert “BiXiBeeZy” Başçoban ve Doğukan “pachenko” Topal ile anlaşan İstanbul Espor Kulübü bir yandan da Berat “schatteN” Bereketoğlu ve Anıl “Algos” Sarıkaya ile yolları ayırdı. TESFED Zula Türkiye Kupasında 1.turda Outlaw Esports’u 2-0 ile geçen İstanbul Espor, çeyrek finalde Ozon Game takımını 2-1 yendi. Yarı finalde ise Galatasaray Espor’a 2-0 yenilerek sezon öncesi iyi bir başarı elde etti.

Mod-Z Esports

Ömer Faruk “flint” Çakır ile yolları ayırırken takıma bir çok yeni oyuncu ekleyen Mod-Z Esports, Outlaw Esports’dan Eren “Brave” Kasırga ve Oktay “jbbwckz” Yıldız ile anlaşırken, Gamers of Future ekibinden Oğuzhan “witdood” Ünlü ve 1907 Fenerbahçe Espor koçu Kaan “Mirk” Pelvan ile anlaştı.

Oyun Hizmetleri

Sezonun sonuna doğru 1907 Fenerbahçe’den Hakan “swooN” Demirel ile anlaşan Oyun Hizmetleri, Bursa Espor CS:GO takımından Yiğit “luntaxE” Balkış anlaştı. BiXiBeeZy ve shnazn ile yolları ayrıldı ve TESFED Zula Türkiye Kupasında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Vengeance

Takımın kemik kadrosunu fazla bozmamaya çalışan Vengeance, Gamers of Future ile yollarını ayıran takımının başarılı oyuncusu Ali “EdepHU” Yıldırım ile anlaşarak eksiklerini tamamlayan ekip, TESFED Zula Türkiye Kupasında 1.Turda Bursa Espor’a 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. (Playerbros)