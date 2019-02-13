Zula Süper Lig 1. hafta fikstürü belli oldu

Zula Süper Lig’de üçüncü sezonun açılış haftasında ilk gün maçları cuma günü oynanacak.

13 Şubat 2019, Çarşamba 11:11
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Zula Süper Lig 1. hafta fikstürü belli oldu

1907 Fenerbahçe, Bursa Espor, Galatasaray Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, İstanbul Espor Kulübü, Mod-Z, Coza Esports, Oyun Hizmetleri ve Vengeance takımlarının yer alacağı Zula Süper Lig’in üçüncü sezonu 1.Hafta fikstürü belli oldu.

Zula Süper Lig 3.Sezon tamamlanınca 250.000$ ödüllü uluslararası organizasyon olan Zula World Cup gerçekleşecek.

İlk ve ikinci sezonda Galatasarayın şampiyonluğuyla sona eren ligin üçüncü sezonundaki 1.Hafta maçları şu sırayla oynanacak:

Zula Süper Lig 1.Hafta Maç Programı

15 Şubat Cuma

  20:00 Mod-Z – ICE Warriors

  21:30 Oyun Hizmetleri – Galatasaray Espor

16 Şubat Cumartesi

  15:00 Gamers of Future – İstanbul Espor Kulübü

  16:30 1907 Fenerbahçe – Bursa Espor

  18:00 Vengeance – COZA Esports

  19:30 ICE Warriors – Oyun Hizmetleri

17 Şubat Pazar

  15:00 Bursa Espor- Vengeance

  16:30 İstanbul Espor Kulübü – 1907 Fenerbahçe

  18:00 Galatasaray Espor – Gamers of Future

  19:30 COZA Esports – Mod-Z

Kaynak: Playerbros

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