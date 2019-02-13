Zula Süper Lig 1. hafta fikstürü belli oldu

1907 Fenerbahçe, Bursa Espor, Galatasaray Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, İstanbul Espor Kulübü, Mod-Z, Coza Esports, Oyun Hizmetleri ve Vengeance takımlarının yer alacağı Zula Süper Lig’in üçüncü sezonu 1.Hafta fikstürü belli oldu.
Zula Süper Lig 3.Sezon tamamlanınca 250.000$ ödüllü uluslararası organizasyon olan Zula World Cup gerçekleşecek.
İlk ve ikinci sezonda Galatasarayın şampiyonluğuyla sona eren ligin üçüncü sezonundaki 1.Hafta maçları şu sırayla oynanacak:
Zula Süper Lig 1.Hafta Maç Programı
15 Şubat Cuma
20:00 Mod-Z – ICE Warriors
21:30 Oyun Hizmetleri – Galatasaray Espor
16 Şubat Cumartesi
15:00 Gamers of Future – İstanbul Espor Kulübü
16:30 1907 Fenerbahçe – Bursa Espor
18:00 Vengeance – COZA Esports
19:30 ICE Warriors – Oyun Hizmetleri
17 Şubat Pazar
15:00 Bursa Espor- Vengeance
16:30 İstanbul Espor Kulübü – 1907 Fenerbahçe
18:00 Galatasaray Espor – Gamers of Future
19:30 COZA Esports – Mod-Z
Kaynak: Playerbros