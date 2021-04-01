Profesyonel esporcu olmak isteyen gençler için önemli bir fırsat oluşturan Zula Rekabet Ligi’nin 7. Sezonu, takımlar arasında kıyasıya rekabet ve heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak.

Süper Lig takımlarının yeni oyuncularını belirlediği turnuva olan Zula Rekabet Ligi’nin 7. Sezonu’na başvurular için son tarih 9 Nisan olacak. Bu büyük mücadeleye dahil olmak isteyenler, https://espor.zulaoyun.com/ linkinden başvuru yapabilecekler.

Zula Süper Lig’e çıkış bileti

Zula Rekabet Ligi, son 30 günün aktif klan sıralamasına göre seçilen 1.024 takımın ödüller ve Zula Süper Lig’e çıkış bileti için mücadele ettiği bir turnuva olma özelliğini taşıyor.

Her birinde 256 takımın olduğu 4 grupta takımlar, tekli eleme usulüne göre BO3 olarak birbiriyle karşılaşıyor. Gruplarını lider olarak bitiren 4 takım Zula Rekabet Turnuvası'nın play-off aşamasında büyük finallere katılmaya hak kazanıyor. Türkiye’nin en büyük online turnuvası

Türkiye’nin en büyük online turnuvası olan Zula Rekabet Ligi’ne kendine güvenen ve yetenekli oyuncular, takımlarını oluşturarak başvurularının tamamladıktan sonra katılabilecek. 7. Sezon’un startı 12 Nisan’da verilecek.

1.024 takımın yarışacağı Turnuvada, takımlar rakipleriyle 40 bin TL ödül havuzu ve şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Ödül Havuzu 7. Sezon'da ödüller takımlara aşağıdaki şekilde dağıtılacak: Eleme aşamasında her bir grup için 7.000 TL, toplamda 28.000 TL; 1. Takım: 2.000 TL 2. Takım: 1.500 TL 3. Takım: 800 TL 4. Takım: 500 TL 5-8. Takım: 250 TL 9.-16. Takım: 150 TL Büyük finallerde toplamda 12.000 TL; 1. Takım: 5.000 TL 2. Takım: 3.500 TL 3. Takım: 2.000 TL 4. Takım: 1.500 TL