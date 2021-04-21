Zula Mobile’da Ramazan sürprizlerle geldi

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula’da rekabeti her yere taşımaya imkan veren Zula Mobile, oyun keyfini Ramazan Ayı’na özel sürprizler ve yeniliklerle daha da arttıracak “Ramazan Güncellemesi”ni yayınladı.

Zula Mobile’a getirilen Ramazan güncellemesi ile, Safranbolu ve Çanakkale haritalarının gece versiyonları, ekstra bonus kazandıran maçlar ve daha pek çok sürpriz etkinlik oyuncuları bekliyor.

Ramazan güncellemesinde oyuna taşınan özelliklerle, Zula Mobile’da akşam 20.00’den sabah 05.00’e kadar yapılacak maçlar çok daha heyecanlı ve rekabet daha da coşkulu olacak.

Geçtiğimiz yıl yayınlanmasının ardından oyunculardan tam not alan ve kısa sürede 7 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile’ın geliştirici ekibi, güncelleştirmeler ve yeniliklerle oyunu sürekli olarak mükemmelleştirmeye devam ediyor.

Zula’nın en sevilen haritaları Ramazan’da gece modunda

Zula Mobile’ın yeni güncellemesinde oyuncuları en mutlu edecek özelliklerden biri, Safranbolu ve Çanakkale Haritalarına getirilen gece modu olacak.

Zula’nın en sevilen haritalarından olan Safranbolu ve Çanakkale, Ramazan boyunca akşam 20.00’den sabah 05.00’e kadar gece modunda kalacak.

Ayrıca %20% EXP - %20% ZMP bonus etkinlikleri de, Ramazan ayı boyunca tüm oyun modu ve haritalarda akşam saat 20.00’den sabah 05.00’e kadar aktif olacak.

Yeni tema “Ramazan”…

Zula Mobile’da bu güncelleme ile birlikte ana menü sahnesi de yenilendi. Ana menüye eklenen Ramazan teması, oyunculara daha ilk girişte bereket ayının ruhunu yaşatacak.

Bir başka yenilik de “Bereket Silah Kasaları” oldu. Güncelleme ile Bronz, Gümüş ve Altın Silah Kasası oranlarında Bereket Silah Kasaları oyuna eklenirken, “Altın Bereket Silah Kasası”, “Günlük Giriş Ödülleri” sistemindeki 7. gün kasası ile değiştirildi. Bereket Kasaları, Ramazan Ayı boyunca oyun içindeki marketten “Zula Parası” ile satın alınabilecek.

Ramazan güncellemesinde bazı hata düzeltmeleri de yapılırken, ay boyunca Zula Mobile’da oyun içinde yapılacak çeşitli etkinlikler oyun keyfini çok daha zenginleştirecek.

Zula Mobile’daki gelişmeler detaylı bilgi almak isteyenler, https://zulamobile.com ve Zula Mobile sosyal medya hesaplarını takip ederek tüm gelişmelerden haberdar olabiliyor.