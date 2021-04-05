Zula Mobile’da oyuncuları mutlu edecek büyük güncelleme

Yayınlandığında kısa sürede 3 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile’ın geliştirici ekibi, oyun severlerin isteklerini dikkate alarak yeni güncellemelerle oyunu sürekli mükemmelleştirmeye devam ediyor.

Son olarak yayınlanan v019 güncellemesinin başlıca yeniliği, Çanakkale Haritası’nın eklenmesi oldu. Güncelleme ile oyuna, yeni oyunculara yardım, kendini avatar ile ifade etme dahil birçok yeni içerik dahil oluyor.

Oyun optimizasyonu ve hata düzeltmeleri yapılan v0.19 güncellemesi, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyarak Zula Mobile severleri memnun edecek.

Oyuncuların en çok istediği haritalardan “Çanakkale” Zula Mobile’da…

v019 güncellemesi ile oyuncuların en fazla talep ettiği haritalardan birisi olan Çanakkale Haritası Zula Mobile’a eklendi. Orta ölçekte bir harita olarak yoğun aksiyon odaklı tasarlanan Çanakkale Haritası, “TDM”, “Herkes Tek” ve birçok etkinlik modunda oynanabilir olacak.

Yeni Zula Pass Sezonu başladı

Yeni Zula Pass sezonu olan Çanakkale Sezonu da Zula Mobile’da başladı. Birçok yeni ödül, yeni Çanakkale deseni ve Çanakkale eklentileriyle birlikte gelen bu sezonda oyuncular, yeni ana menü sahnesi ve Çanakkale Türküsü ile karşılanacak. Oyuncular, Zula Pass görevlerini ve kontratlarını tamamlayarak AK-47, AUG, AWP, FN-FAL, Glock-18, M468, M4A1 ve MPT-76 silahlarına, özel Çanakkale eklenti garantili kasalar ve Çanakkale silah kasalarına ulaşabilecek.

Yeni oyunculara yardım

Yeni giren oyuncuların biraz yardımı hak ettiğini düşünen Zula Mobile ekibi, onlar için de düzenleme yaptı. Yeni oyuncuları maça girişte ateş modu seçim ekranı karşılayacak.

Hedefe geldiğinde otomatik olarak ateş etmek için Basit Mod ya da ateş butonunu kullanarak oynamak için Gelişmiş Mod seçilebilecek.

V019 Güncellemesi ile ayrıca, görevini tamamlayan UTS-15 silahı oyundan çıkarılırken, onun yerine yeni eklenen TRX pompalı silahı, kasa ve ekipmanlardaki UTS-15 pompalı silahıyla değiştirildi.

3 yeni avatar geldi

Yeni güncelleme ile oyuncuların kendilerini ifade etmek için seçebilecekleri avatarlar da eklendi. Zula Mobile’a yeni eklenen avatar sisteminde toplam 3 adet ücretsiz avatar bulunuyor. Bu avatarlardan birisi rastgele şekilde kullanımda olacak ve oyuncular profiline giderek istediği avatarı seçebilecek.

Eklenti Kart tipine limit geldi

Bu güncelleme ile ekipmanda bulunabilecek eklenti kartı tipi sayısı da 900 ile sınırlandırıldı. Sistem performansını artırmaya yönelik bu düzenleme ile eğer bir oyuncu 810 farklı kart tipine sahipse, bazı aksiyonları almasını engelleyecek bildirimler görecek.

Kart tipi sayı limiti olarak sınırda olan oyuncular için kartlar ekipmanına değil, mesaj kutusuna gelecek ve kartları almak için ekipmanında bulunan kartların temizlenmesi istenecek.

Oyuncular, kart takas sistemi ile kullanmadığı eklenti kartlarını birleştirebilecek ve daha yüksek nadirlikte kartlara sahip olabilecek.

Maçlarda daha fazla ELO kazanılacak

ELO formülünün de yenilendiği v019 güncellemesi ile artık kazanılan maçlarda daha fazla ELO kazanıp, kaybedilen maçlarda daha az ELO kaybı yaşanacak.

Ayrıca nokta nişangah, artı nişangah eklemesi yapılırken, “Sabotaj” oyun modunda A ve B göstergelerinin şeffaflığı düzenlendi. Doğduktan sonra bir süre hasar alınmayacağını belirten hasar görmezlik geri sayımı eklenirken, ayarlar menüsüne, maç içi radyo mesajlarını açıp kapama ayarı konuldu.

V019 Güncellemesi ile ayrıca, gemi haritası daha iyi bir performans için optimize edildi ve görsel olarak yenilendi. Aktif, planlanmış ve kilitli oyun modlarını ifade etmek için ikonlar renklendirilirken, tanıtım pop-up’ları eklendi.

Zendesk destek butonunun giriş seçeneklerinden önceki ekranlara da yerleştirildiği güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri de yapıldı.