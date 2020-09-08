Zula Mobile’da oyun keyfini katlayacak önemli güncelleme

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü mobil oyunu Zula Mobile’da yeni harita ve ekipman dahil pek çok geliştirmenin yapıldığı güncelleme, oynama deneyimini daha da iyileştirerek oyun severleri memnun edecek.

Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan, sevilen MMOFPS oyunu Zula, titiz bir geliştirme sürecinin ardından, “Zula Mobile” adıyla Mayıs ayında cep telefonlarına girdi. Kısa sürede sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla indirilen Zula Mobile için InGame Group’un geliştirici ekibi aralıksız çalışmaya devam ediyor. Düzenli geliştirmelerle gittikçe daha da kusursuzlaştırılan oyunda, yeni yayınlanan v0.14 güncellemesi, ikinci önemli güncelleme olacak.

Hangar Haritası, yeni ekipman ve daha fazlası…

v0.14 güncellemesi ile gelen en önemli yeniliklerden biri, hızlı çatışmaların, ard arda gelen komboların haritası olan “Hangar Haritası”nın yeniden tasarlanarak oyuna eklenmesi. Ekipman alanında getirilen yeniliklerin başında ise özellikle yeni oyuncuların rahatlıkla kullanabilecekleri “MP5”in eklenmesi geliyor. Ona özel desenler ve eklentiler de bu güncelleme ile oyundaki yerlerini alıyor. M4A1’in nadirliği seyrekten nadire yükseltilirken, HK G3’ün şarjör kapasitesi 25’ten 20’ye düşürülüyor.

Yeni oyuncu güçlendirmesi

v0.14 güncellemesi ile Sabotaj Modu’nda oyuncuların kazanmak için artık 4 değil 5 saniyeleri var ve böylece daha stratejik oyunlar kurabilme imkanına sahipler. Diğer modlarda oyuncuların sağlığı pasif olarak yenileniyor ve kombolar daha kolay yapılır hale geliyor. Oyuna yeni başlayan oyuncular her seviye ile azalan bir güçlendirmeye sahip oluyor ve 12. seviyede güçlendirme tamamen sıfırlanıyor.

Tuş özelleştirme menüsü artık daha da ayrıntılı

Seçeneklerdeki tuş özelleştirme menüsünün daha da ayrıntılı hale getirildiği güncelleme ile hem tuş pozisyonları, boyutları ve saydamlıkları hakkında daha ince ayarlamalar yapılabiliyor, hem de yapılan ayarlar 4 farklı profilde saklanabilir hale geliyor. Süreli modlara giriş de çok daha kolaylaşıyor.

v0.14 güncellemesi ile bazı hata düzeltmeleri de yapılırken, güncellemeyi alabilmek için 5.1 ve üzeri işletim sistemini gerektiren android sürümü limiti getirildi.

Detaylı bilgi almak isteyenler, https://zulamobile.com ve Zula Mobile sosyal medya hesaplarını takip ederek tüm gelişmelerden haberdar olabiliyor.