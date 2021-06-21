Zula Mobile severleri heyecan dolu bir yaz bekliyor

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula’da rekabeti her yere taşımaya imkan veren Zula Mobile’ın, “Yaz Sezonu” dahil pek çok yeniliği içeren 0.22 güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile ELO formülünde iyileştirme yapılırken tüm metin sistemi de yeniden düzenlendi. TextMeshPro sistemi, metin biçimlendirme konusunda gelişmiş kontrol sağlarken, metin şekillendirme ve doku oluşturma konusunda da rahatlık oluşturacak.

0.22 Güncellemesi’nin oyun severleri en çok mutlu edecek içeriği ise “Yaz Sezonu”. Bu sezon, farklı görevler ve ödüllerle Zula’da rekabetin dozunu artıracak pek çok yenilik barındırıyor.

Yaz Sezonu’nda neler var?

Zula Mobile’a yazı getiren yeni sezon ile oyuna efsane “Köpek Balığı” eklentileri ve etkinlikler dahil edildi.

Oyuncuların çok istediği bir düzenleme de yapılarak Yaz Sezonu’nda aşama sayısı 50’den 100’e çıkarıldı. Pass süresinin 2 aya çıkarıldığı sezonda, artık ücretsiz ve premium aşamalar da çok daha fazla ödüle sahip hale geldi. Güncelleme ile oyuncular aşamaları atlarken görev yapmayı tercih etmezlerse, aşamaları anında Altın ile alabilecek ve topladığı yıldızlar da bakiyelerinde kalmaya devam edecek.

Yaz Sezonu’na özel birbirinden eşsiz ödüller

Yeni sezonda oyuncular birbirinden eşsiz ödüllere, Zula Pass’ta görevleri tamamlayarak ulaşabilecek. Birçok yeni ödül ile birlikte “Köpek Balığı” eklentilerinin de geldiği Yaz Sezonu’nda, oyuncular görevleri yerine getirdikçe AK47, AUG, AWP, MPT-76, P90, BORA-12, Cheytac, M468, M4A1, Colt 1911, Desert Eagle, Dragunov, DSR1, FN FAL, G36, Glock 18, Huntsman, Kriss Vector, M3, MAC-10, Scout, UTS 15 ve XCRL silahlarına özel Köpek Balığı Eklenti Garantili kasalarına sahip olabilecek.

Hilelerin önüne geçecek geliştirmelerin de yapıldığı 0.22 Güncellemesi’nde, maç içinde yaşanan bazı bağlantı hataları, Havuz Partisi Haritası’ndaki doku hataları gibi konularda düzeltmeler de yapıldı.