Dünyanın birçok bölgesinden gelen altı takımın konuk olduğu Zula International Cup 2018’in finalinde dev derbi Galatasary – 1907 Fenerbahçe mücadelesine tanık olduk. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği bu turnuvaya tanık olduk. Dev derbinin yer aldığı bu kıyasıya mücadelede şampiyon Galatasaray Espor kulübü oldu. Kıyasıya geçen bu dev derbide, Galatasaray birinci elde rakibinin önüne geçmesine karşın, ikinci elde 1907 Fenerbahçe skoru eşitlemeyi başardı fakat yine de Galatasaray Espor finalde rakibini 3-1 yenerek ödülün sahibi oldu.

Zula International Cup 2018 Ödülü 35 bin dolar

Antalya’da gerçekleşen bu uluslararası turnuvada 6 takım arasından sıyrılarak finale adını yazdıran Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe espor kulüpleri, daha önce Zula Süper Lig 1. Sezon Finali’nde de karşı karşıya gelmişlerdi. Geçtiğimiz bu iki karşılaşmada da karşı karşıya gelen bu iki takım arasında 1907 Fenerbahçe’yi yenerek galip yine Galatasaray Espor kulübü olmuştu. Öncesinde de Zula Süper Lig’i lider olarak tamamlayan Galatasaray, Zula International Cup 2018’deki galibiyeti ardından 35 bin dolar ödülün kazananı oldu. (PLayerbros)