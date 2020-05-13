“Zula #EvdeKal Espor Turnuvası” başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor Kulübü’nün yerli yapım oyun Zula iş birliğiyle düzenlediği büyük “Zula #EvdeKal Espor Turnuvası” için geri sayım başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ilk profesyonel espor turnuvası olan “Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor Kulübü Zula #EvdeKal Espor Turnuvası”, evde kalan süreyi oyun severler için daha keyifli hale getirme amacını taşıyor. Turnuvada dereceye girenlere para ödüllerinin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başarı belgesi de verilecek.

Ankara’da ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak turnuva için başvurular, 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

10 bin TL ödül havuzlu Turnuva 20 Mayıs’ta başlıyor

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor Kulübü Zula #EvdeKal Espor Turnuvası”, 20 Mayıs’ta başlayacak ve turnuvanın bitiş tarihi katılımcı sayısına göre belirlenecek.

“Herkes Tek” modunda, bireysel turnuva olarak gerçekleşecek karşılaşmalarda, Türkiye’nin en sevilen MMO FPS oyunu Zula’da kıyasıya rekabet heyecanı yaşanacak. 10 bin TL’lik ödül havuzuna sahip turnuvada, final maçında birinci olan oyuncuya 5 bin TL ödül verilirken, ikinci 2 bin 500 TL, üçüncü 1.250 TL, dördüncü 750 TL ve beşinci 500 TL ödülün sahibi olacak. Turnuva ile ilgili bilgiler Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Aski Espor Kulübü sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.