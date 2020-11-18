Zula Ara Tatil Turnuvaları başladı

17 Kasım tarihi itibariyle başlamış olan ve 22 Kasım‘a kadar devam edecek turnuvalar Zula’nın Discord kanalı üzerinden her gün saat 16:00 ve 19:00 ila 22:00 ve 00:00 saatleri arasında düzenlenecek. Oyuncular her 10 dakikada bir kurulacak olan odalarda Herkes Tek ve Ölüm Maçı modlarında kozlarını paylaşacaklar.

Her odanın birincisi Trendyol‘dan 100 TL değerinde hediye çekinin yanı sıra 5 adet de Fatih kasası ile ödüllendirilecek. Her odanın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi ise 20 TL değerinde Trendyol hediye çekinin sahibi olacak. Tatil süresince hediye çeklerinin sahibi olmak için ise onaylı hesap sahibi olmak yeterli.

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