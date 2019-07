Zorluoğlu: Her türlü desteği vereceğiz

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ağaoğlu, kulübe desteklerini esirgemeyen Zorluoğlu’na teşekkür etti.

Murat Zorluoğlu, “Trabzonsporumuz şehrimizin en büyük marka değeri. Sevincimizde, hüznümüzde, her günümüzde var. Bu doğrultuda Sayın Başkanımıza her türlü ihtiyaç için sonuna kadar destek olacağız. Bu doğrultuda kulübümüze de her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Bordo-Mavi bayrağımızı en zirvede göreceğiz” diye konuştu.