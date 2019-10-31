Nisan 2014 yılından bugüne kadar Süper Lig ve TFF 1.Lig’de yer alan bütün futbol takımlarının tek resmi bilet satış platformu olan PASSO, futbol dünyasındaki deneyimini eğlence ve etkinlik dünyasına da taşıyor. Konserden tiyatroya, müzikalden festivale, DJ performanslarından opera ve baleye uzanan pek çok etkinlik ile kültür sanat hayatının merkezinde yer alan Zorlu PSM, 2020 tarihli etkinliklerinin bilet satışlarını PASSO üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

PASSO, bugüne kadar dünyaca ünlü prodüksiyonları, müzik festivallerini, Broadway müzikalleri ile opera, tiyatro, klasik müzik, caz, dans ve elektronik müzik gibi çeşitli alanlarda birçok sanatçı, grup ve DJ’yi konuk eden ve büyüleyici performanslara ev sahipliği yapan Zorlu PSM misafirlerinin bilet alımlarında hayatlarını kolaylaştırmak için yeniliklerine devam ediyor.

Bu iş birliği kapsamında Polonyalı Heavy Metal Grubu Riverside ve müzik ile sihri bir araya getiren Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlı In Concerts etkinliklerinin bilet satışına başlayan PASSO, Kasım ayı içerisinde Cem Yılmaz’ın “CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus” gösterisi, 2020 yılında dördüncü kez düzenlenecek olan Sónar İstanbul ve diğer etkinliklerin bilet satışına başlayacak.

Dijital bilet ve etkinlik bilet transferi dönemi başlıyor

Sanatseverlere biletleme dünyasında yeni deneyimler ve teknolojiler sunacak PASSO ile Zorlu PSM “bilet transferi” uygulamasını etkinlik dünyasına da taşımış olacak. Kağıt bilet uygulamasına ek olarak QR barkod, PDF bilet gibi dijital bilet seçeneklerini ücretsiz olarak sunacak bu iş birliğinin detayları ilerleyen günlerde duyurulacak.



