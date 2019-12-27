Zorlu maçın galibi Dallas Mavericks

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede San Antonio Spurs’ü 102-98 yendi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk ettiği San Antonio Spurs’ü 4 sayı farkla mağlup ederek sezonun 20. galibiyetine ulaştı.

Mavericks’in yıldız oyuncusu Luka Doncic 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Kristaps Porzingis 13 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 18. kez kaybeden Spurs’te DeMar DeRozan 21 sayı, Rudy Gay 18 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge 17 sayı ve 7 ribauntla oynadı.