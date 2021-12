Galatasaray 'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı mücadeleye hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar damga vurmuş ve sarı-kırmızılı cepheden genç hakemle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

Galatasaray'da futbolculardan Berkan Kutlu, yardımcı antrenör Necati Ateş ve teknik direktör Fatih Terim, Zorbay Küçük'ün futbolculara 'Go lan' ve 'Yalancı' dediğini öne sürmüş ve MHK, yaşananları incelemek için acil toplantı kararı almıştı.

'GO LAN' DEĞİL, 'GO AWAY'

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantıda maçın VAR kayıtlarını inceleyen MHK yetkilileri, Zorbay Küçük'ün Galatasaray cephesinin iddia ettiği gibi 'Go lan' demediğini ve 'Go away' dediğini saptadı.

TERİM'DEN SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, Zorbay Küçük'ü sert bir dille eleştirmişti.

Hürriyet