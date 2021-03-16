Zoran Mamic hapis cezası aldı! Tottenham maçı öncesi şok!

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından istifa etti.

Dinamo Zagreb'in Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yaptığı hazırlıklar, teknik direktör Zoran Mamic'in aldığı cezanın ardından kargaşaya dönüştü.

Mamic ve kardeşi Zdravko, 2018'de yapılan yolsuzluk suçlamalarından aklanamadı. Hırvatistan yüksek mahkemesi Pazartesi günü ilk kararları onadı.









İstifa etti

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb’in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb’deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.







