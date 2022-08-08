Zonguldak Taekwondo’da Türkiye şampiyonu oldu

Ereğli Taekwondo Spor Kulübü hocası Murat Kalem ile Zonguldak’tan Emrah Demir’in öğrencileri Ankara’da 6-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarına katıldı. Müsabakalarda Zonguldak ve Ereğlili sporculardan Ozan Doğan ile Yiğit Poyraz Danışmaz Türkiye 1.’si, Mehmet Koşmak ile Mustafa Baran Arslan ise Türkiye 3.’sü oldu.

Ereğli Taekwondo Spor Kulübü hocası Murat Kalem, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti. Kalem açıklamasında “Zonguldak ve Ereğli’den 6-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarına katıldık. Zonguldak’tan Emrah Demir hocamızın sporcularıyla birlikte mücadele verdik. Sporcularımız müsabakalarda çok iyi mücadele ettiler ve çalışmalarının karşılığını elde ettikleri başarılarla aldılar. Zonguldak olarak erkek takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Ben müsabakalara katılan tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Bizlere destek veren başta sporcularımızın aileleri olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Zonguldak’ın adını müsabakalarda en üst sıraya yazdırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.

DHA