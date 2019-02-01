Zonguldak Kömürspor’dan 2 yeni transfer

Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor’un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor’un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş’i kadrosuna kattı.

01 Şubat 2019, Cuma 21:14 Son Güncelleme:
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Zonguldak Kömürspor’dan 2 yeni transfer

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Cahit Terzinin raporu doğrultusunda transferin son gününde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kırmızı Lacivertli takım Eyüpspor’un 24 yaşındaki stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor’un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Aygüneş’i transfer etti.

Aygüneş ve Bad bugün şehire gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Forvet oyuncusu Şahin Aygüneş, yarım sezon ve stoper oyuncusu Doğukan Bad ise 1,5 sezonluk Kömürspor’a imza attığı öğrenildi. 

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