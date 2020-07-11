Su çiçeği ile ilgili bir hastalık olarak öne çıkan Zona, özellikle ileriki yaşlarda meydana gelen ciddi bir problemdir. Bu doğrultuda doğru tedavi ve çözüm yöntemleri ele alınmalıdır. Peki, zona nedir? Belirtileri ve tedavisi - Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Su çiçeğine sebep olan, ‘Varicella zoster’ virüsünün ortaya çıkardığı sinir iltihabı Zona olarak bilinmektedir. Özellikle çocuk hastalığı olarak bilinen su çiçeği, ilerleyen yaşlarda yeniden ortaya çıkabilmekte ve bu sefer zona hastalığı şeklinde bazı problemler yaşatabilmektedir. Özellikle Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu idrar yolu enfeksiyonu ya da kanser gibi hastalıklar ile beraber, stres altında da zona meydana gelebilmektedir.

Zona nedir?

Halk arasında gece yanığı olarak da dile getirilen ve ciddi ağrılara sebep olan Zona, Varicella zoster isimli bir virüsün meydana getirdiği döküntülü bir deri hastalığı olarak bilinmektedir. Meydana gelen belli başlı bazı belirtiler ile beraber ortaya çıkan bir hastalıktır. Oral, oftalmi, kranial ya da otik gibi değişik çeşitleri bulunur. Özellikle sinir hücrelerinden deri kısmına ulaşmak suretiyle döküntü yaratan Zona hastalığı, neredeyse vücudun yarısında görülme durumu ile kişiyi karşı karşıya bırakabilmektedir.

Yaklaşık olarak 2 ya da 3 hafta içerisinde iyileşme durumu yaratan zona hastalığı, bu dönem içerisinde lenf bezleri şişmesi ile beraber yüksek ateş sorunları yaratabilmektedir. Özellikle bu hastalık geçse dahi yıllar sonra bile ağrıları kişiyi rahatsız edebilmektedir. Özellikle su çiçeği geçirildikten sonra varicella zoster virüsü vücutta uykuya dalar. Daha sonra herhangi bir ciddi hastalık ile beraber bağışıklık sistemi düştüğü zaman, yeniden canlanır ve döküntü ile beraber ciddi problemler ortaya çıkar.

Zona belirtileri nelerdir?

Hastanın bağışıklık sistemine bağlı olarak Zona hastalığının şiddeti ile beraber süresine göre belirtiler değişkenlik gösterebilmektedir. Belli başlı bazı nedenler ile beraber zona hastalığı kendini belli etmeye başlar.

- Deride döküntüler,

- Ağrı,

- Yanma,

- Kaşıntı,

- Kabarcıklar,

- Yüksek ateş,

- Lenf bezleri şişmesi,

Özellikle Zona hastalığının en sıkıntı veren kısımlarından biri ağrıdır. Yaşanan ağrı ile beraber döküntülerin kontrol altında tutulabilmesi için, mutlaka erken tedavi büyük öneme sahiptir. Böylece yaşanan erken dönem belirtileri minimum seviyeye iner ve zona hastalığının daha ciddi noktayı ulaşmasına engel olunur.

Zona tedavisi nasıl yapılır?

Zamanında ve erken tedavi ile beraber özellikle ilk 96 saat içinde yapılacak olan müdahale, Zona hastalığının belirtilerini azaltma imkanı tanımaktadır. Özellikle ağızdan alınacak olan antiviraller bu konuda en önemli çözüm yöntemleri arasındadır. B vitamini ile beraber vücut direnci arttıracak takviyeler süreç içerisinde yer alır. Özellikle kişiye özel tedavi ağrının şiddetine bağlı olarak ele alınmaktadır. Bu konuda belli başlı bazı farklı uygulamalar söz konusudur.

- Antidepresan çeşitleri, farklı ağrı kesiciler ve Antikonvülzanlar,

- TENS,

- Ağrılı bölge kısmına soğuk uygulama yöntemi,

- Akupunktur,

- Yüzeysel anestezi imkanı verecek bazı krem çeşitleri,

- Meydana gelen bölgeye bağlı olarak farklı sinir blokları,

Her ne kadar yukarıda sayılan bu çözüm yöntemleri ele alınsa bile aylarca hatta yıllarca ağrıları çekme durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün. Burada önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bunu sürekli hale getirmektir. O yüzden mutlaka sağlıklı ve dengeli beslenme ile beraber, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi büyük öneme sahiptir.

Zona hastalığı bulaşıcı mıdır?

En çok merak edilen konular arasında Zona hastalığının bulaşıcı olup olmadığı gelmektedir. Zona hastalığı bulaşıcı bir rahatsızlık değildir. Fakat eğer zona hastalığına tutulmuş olan bir kişi ile temas edilirse, eğer bu kişi daha önce su çiçeği geçirmiş ise yeniden su çiçeği hastalığı ile karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde dikkatli davranılması gerekir ve zona hastalığı ile mücadele eden kişilerin sosyal mesafesini dikkate şekilde korunması önerilir.

Zona tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Zona hastalığına iyi gelecek belli başlı bazı bitkisel çözümler bulunmaktadır. Dengeli ve düzenli olarak bu bitkisel gıda takviyeleri alındığında, bağışıklık sistemini güçlendirme ve Zona hastalığının belirtilerini azaltma imkanı elde edilebilir.

- Hindistan cevizi yağı,

- Sarımsak,

- Özel kürler,

- Aloe vera,

- Meyan kökü,

- Zerdeçallı süt,

- Bal,

Bu gibi besin kaynakları bitkisel açıdan Zona hastalığı için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.