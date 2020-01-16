Zlatko Tripic, Göztepe’nin ilk Norveçli futbolcusu oldu

Süper Lig’de 28. sezonunu geçiren Göztepe’de 2019-2020’nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek. Süper Lig’de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970’de Danimarkalı John Nielsen’in oynadığı Göztepe’de halen kadroda bulunan Portekizli futbolcular Andre Castro ile kaleci Beto, 79’ar kezle en fazla forma giyen yabancı isimler oldu.
Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele’nin 53 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Brezilyalı Wallace Reis 50, Gabonlu Andre Poko 49, Brezilya’dan Titi ise 48 müsabakada görev aldı.
28 ülkeden futbolcu
Süper Lig’de 27 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe’de Tripic’in transferiyle Norveç, 28. ülke oldu.
Brezilyalı 5, Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana’dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Portekiz ve Senegal’den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Kuzey Makedonya, Paraguay, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya’dan ise birer futbolcu forma giydi.
En golcüsü Adis Jahovic
Göztepe’nin tekrar Süper Lig’e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Andre Castro, Cameron Jerome, Demba Ba ve Nabil Ghilas’ın yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele’nin 4, Axel Ngando ve John Nielsen’in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Peter Kabat, Stefano Napoleoni, Wallace Reis ve Yoan Gouffran’ın ikişer, Celso Borges, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman’ın birer golü var.
Göztepe’nin yabancı futbolcuları
Göztepe formasıyla Süper Lig’de mücadele etmiş yabancı oyuncular ve çıktıkları maç sayıları şöyle:
Futbolcu Uyruğu Maç
Andre Castro Portekiz 79
Beto Portekiz 79
Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53
Wallace Reis Silva Brezilya 50
Andre Poko Gabon 49
Titi Brezilya 48
Yoan Gouffran Fransa 46
Lamine Gassama Senegal 44
Cameron Jerome Büyük Britanya 40
Celso Borges Kosta Rika 38
Radoslaw Majdan Polonya 31
Axel Ngando Fransa 30
Nabil Ghilas Cezayir 29
Adama Traore Fildişi Sahili 27
Kadu Brezilya 27
Rajko Rotman Slovenya 27
Leo Schwechlen Fransa 26
Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25
Milos Kosanovic Sırbistan 22
John Nielsen Danimarka 19
Richard Kingson (Faruk Gürsoy) Gana 19
Adis Jahovic K.Makedonya 18
Oscar Scarione Arjantin 17
Rachid Djebaili Cezayir 16
Demba Ba Senegal 13
Marcio Mossoro Brezilya 12
Peter Kabat Macaristan 12
Stefano Napoleoni İtalya 12
Kamal Ouejdide Fas 10
Miroslaw Barcik Slovakya 10
Lumor Agbenyenu Gana 9
Mathieu Peybernes Fransa 9
Reda Ereyahi Fas 9
Ludek Zdrahal Çekya 8
Eber Dario Fernandez Arjantin 7
Mirza Music Yugoslavya 7
Sokol Cikalleshi Arnavutluk 7
Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4
Rogerio de Mello Brezilya 4
Joseph Amoah Gana 3
Ndayi Kalenga D.Kongo 3
Bubacarr Sanneh Gambiya 2