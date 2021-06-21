Sarı-Lacivertliler'de yeni sezon öncesinde teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Bu anlamda en ciddi adaylardan bir tanesi ise EURO 2020'de Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic'ti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının ilk iki maçını kazanamamasının ardından geleceği hakkındaki sorularla karşı karşıya kaldı. Dalic, Hırvatistan'ı, 2018 Dünya Kupası finaline taşıdı ancak EURO 2020'de İngiltere'ye yenildi, Çekya ile berabere kaldı. D Grubu'nda 1 puanı bulunan Hırvatlar, son 16'ya yükselmek için yarın mutlaka İskoçya'yı yenmek zorunda olacak.

'İskoçya maçına odaklandım'

Bu arada Dalic de Hırvat medyasına açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe 'ye gidip, gitmeyeceği konusundaki bir soruya cevap verirken, şunları söyledi: "Bu konuda hiçbir fikrim yok. Sadece İskoçya maçına odaklandım. Tüm kariyerim ve hayatım zordu. Yaptığım her şey bir mücadeleydi ve kaçmadım. Turnuvadan sonra bu konuda kararımı açıklayacağım."

Ya Dalic ya Castro

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurul sonrasına bırakılan teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Tek aday olarak seçime girmesi beklenen Ali Koç ve ekibinin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Zlatko Dalic ya da Luis Castro'dan birinin çok yüksek bir ihtimalle Sarı Lacivertliler'in yeni hocası olacağı öğrenildi.