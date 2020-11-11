Zlatko Dalic: Türkiye iyi oynadı

Hırvatistan A Milli Takım teknik direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takım ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zlatko Dalic, "Bizim için iyi bir test oldu. İzleyenler için de 6 gol keyif vermiştir. Fazla süre alamayan oyuncularımı gördüm. Türkiye bugün iyi oynadı. Karma bir takımla sahaya çıktılar ve son dakikaya kadar savaştılar"