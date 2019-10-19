Futbol sahalarının fenomen isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınıyla gerçekleştirdiği röportajda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Los Angeles Galaxy ile olan kontratı yıl sonunda bitecek olan İsveçli süperstar, La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlarken kariyerine Serie A'da devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

"Dünyada bir Zlatan Ibrahimovic var ve bir tane daha olmayacak." diyen 38 yaşındaki santrfor, "Hâlâ ilk günkü arzuma sahibim. İtalya benim ikinci evim ve Ocak ayında tüm tekliflerimi dinleyeceğim. Ancak sırf Ibrahimovic olduğum için bir kulübe imza atmayacağım. Ben hayvanat bahçesinde sergilenen bir hayvan değilim. Hâlâ fark yaratabileceğime ve Serie A'da 20 gol atabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Diego Armando Maradona'nın son belgeselini izlediğini ifade eden Ibra, "Napoli şehrinin ona olan sevgisini görünce orada oynamanın benim için de harika bir deneyim olacağı hissiyatına kapıldım. Diego'nun orada başardıklarını tekrarlamak fantastik olurdu. Yanlış anlaşılmasın, oraya gideceğimi söylemiyorum. Nihai kararı pek çok faktörü göz önüne alarak vereceğim." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler