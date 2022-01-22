İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint-Germain'deki geleceği merak edilen Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'e konuşan İsveçli yıldız, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağına yönelik iddialar hakkında, "Mbappe Real Madrid'e mi? Bu soruya sadece Kylian cevap verebilir. Ne istediğine ve ne düşündüğüne bağlı. Ben onun yerinde olsam giderdim. Ama PSG'de olsaydım, onu takımda tutmaya çalışırdım. Kararı verecek olan o. PSG tabii ki onu takımda tutmak istiyor ama o kalmak istiyor mu?" sözlerin söyledi.

Kendisi de bir dönem PSG forması giyen Ibrahimovic, Mbappe ile bu konu hakkında konuştuğunu belirterek, "Onu isteyen başka kulüpler de olduğunu düşünüyorum: eğer bir teknik direktörseniz, onunla sözleşme imzalama imkanınız var ve Mbappe'yi almak istemiyorsanız, yanlış iş yapıyorsunuz. Mbappe'ye, 'Senin yerinde olsam Real'e giderdim' dedim. Farklı takımlarda, farklı ülkelerde, oynama fırsatı buldum ve bu sayede öğrendim. Bence tüm kariyerini kendi ülkende geçirmek daha kolay. Ancak bavulunuzu toplar ve diğer takımlara giderseniz, bu bir maceradır" dedi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kylian Mbappe'nin ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

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