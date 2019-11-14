Zlatan Ibrahimovic'ten Los Angeles Galaxy taraftarına mesaj

ABD MLS ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen takımdan ayrılacağını duyuran dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, taraftarlarına espirili bir dille veda etti.

14 Kasım 2019, Perşembe 00:09
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Zlatan Ibrahimovic'ten Los Angeles Galaxy taraftarına mesaj

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı hangisi olacağı merak edilirken, dünyaca ünlü golcüden taraftarıan espirili bir dille veda mesajı geldi.

Zlatan Ibrahimovic paylaşımında "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin." ifadelerine yer verdi.

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