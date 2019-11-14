Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı hangisi olacağı merak edilirken, dünyaca ünlü golcüden taraftarıan espirili bir dille veda mesajı geldi.

Zlatan Ibrahimovic paylaşımında "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin." ifadelerine yer verdi.