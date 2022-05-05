İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın 40 yaşındaki yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre emekliliğinin yaklaması nedeniyle paniklediğini belirten İsveçli golcü, "Şu anda emekliliğime yakın olduğum bir durumdayım. Bu yüzden biraz panikliyorum. Çünkü futbolu bıraktığında ne yaparsın? Çok şey yapabileceğimi biliyorum, her yerden teklifler alacağım. Ama sahada aldığım adrenalini başka bir şeyden asla alamam. Bunu ertelemeye çalıştım. Bu adımı elimden geldiğince kendimden uzaklaştırmaya çalışıyorum." sözlerini dile getirdi.

"Henüz orada değilim"

Henüz emeklilik aşamasına gelmediğini de belirten Ibrahimovic, bu kouyu düşünmediğininin altını çizerek, "Sağlıklı olmam gerekiyor ve oynadığımda iyi hissetmek istiyorum. Çok fazla acı çekiyorsan, futbol oynamanın bir anlamı yok, gerçekçi olmak ve kendine bunu söylemek daha iyi. Ama henüz orada değilim. Ve bunun hakkında düşünmüyorum bile. Çünkü ona odaklanmak, kafamda durmaya hazır olduğum anlamına geliyor. Ve eğer durmaya hazırsam, takım arkadaşlarıma yardım edemem ve istediğimi elde etme konusunda kendime yardım edemem." dedi.

"Lider olmaya çalışıyorum"

Milan'ın genç bir kadrosunun olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, tecrübesi ile lider olmaya çalıştığını da şu şekilde sözlerine ekledi: "Bu yaşta kanıtlayacak hiçbir şeyim yok ve yıllardır kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. Bu genç bir takım, ben buyum, bu yüzden sahada ve saha dışında destekleyici olmaya çalışıyorum. Kendi yolumda bir lider olmaya çalışıyorum."

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcunun Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Milan ile bu sezon 25 maçta görev yapan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.

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