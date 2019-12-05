Zlatan Ibrahimovic’ten Cristiano Ronaldo’ya ağır sözler

Son olarak ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen ve kısa süre önce yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic, sivri dili ile gündem olmaya devam ediyor. Futbol hayatına İtalya'da devam etmesine kesin gözüyle bakılan 38 yaşındaki yıldız, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'yu sert bir dille eleştirdi.

'Juventus'a gitmek meydan okuma mı oluyor?'

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Zlatan, Cristiano Ronaldo'nun Serie A'ya yeni bir macera için gittiğini belirtmesi eleştirdi. Kendine has açıklamalarda bulunan Zlatan, ''Real Madrid'den Juventus'a gitmek meydan okuma mı oluyor? Serie A’yı 7 kez üst üste kazanan bir takıma transfer oldu. Meydan okuma istiyorsa, Serie B’ye düştüğünde Juventus’a transfer olup onları tekrar zirveye taşıması gerekirdi. Bu saçmalık.'' dedi.

“İtalya’da gerçek Ronaldo’yu bulabilecek misin?” sorusuna yanıt veren Ibrahimovic, “Hiç sanmıyorum. Gerçek Ronaldo Brezilyalı, Cristiano doğal bir yetenek değil, çok çalışmanın meyvesidir” şeklinde konuştu.

Bu ilk değil!

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo hakkında daha önce de flaş açıklamalarda bulunmuştu. Ibrahimovic, "Ronaldo, Messi'nin Ballon d'Or kazanmasını ön sıradan izlemekten bıktığı için bu sene törene katılmamaya karar vermiş." ifadelerini kullanırken, Portekizliden herhangi bir yanıt gelmedi.

2018 yılında Luka Modric’in Ballon d’Or ödülünü almasının ardından da konuşan Zlatan, “Bu ödüllerin Cristiano Ronaldo tarafından değil, Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından kazanıldığını biliyoruz” yorumunda bulunmuştu.

Twitter'da da atıştılar

PSG'de forma giydiği dönemde kişisel twitter hesabından, üzerinde "Dare to Zlatan" (Zlatan'a meydan oku) yazılı hediye tişörtün fotoğrafını paylaşan Ibrahimovic, "Doğum günün kutlu olsun Cristiano. Sana çok seveceğin bir hediye yolluyorum" mesajıyla Ronaldo'ya göndermede bulunmuştı. Portekizli futbolcu Ronaldo ise twitter hesabından Ibrahimovic'e hediyesinden dolayı teşekkür ederek, "Ben de senin üzerinde olduğundan daha iyi duracaktır" ifadelerini kullandı.