Zlatan Ibrahimovic'li Milan, Sampdoria engelini aşamadı

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Milan sahasında Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı. Yeni transfer Zlatan Ibrahimovic, 55. dakikada oyuna dahil olurken, ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

06 Ocak 2020, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Zlatan Ibrahimovic'li Milan, Sampdoria engelini aşamadı

Serie A'nın 18. haftasında Milan, Sampdoria'yı konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Yeni transfer Zlatan Ibrahimovic 55. dakikada oyuna dahil olurken ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Milan 22 puana ulaşırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ise puanını 16 yaptı.

Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.

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Zlatan Ibrahimovic, 55. dakikada Piatek'in yerine oyuna dahil oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. 

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