Serie A'nın 18. haftasında Milan, Sampdoria'yı konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Yeni transfer Zlatan Ibrahimovic 55. dakikada oyuna dahil olurken ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Milan 22 puana ulaşırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ise puanını 16 yaptı.

Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Zlatan Ibrahimovic yıllar sonra Milan formasıyla sahada

Zlatan Ibrahimovic, 55. dakikada Piatek'in yerine oyuna dahil oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.