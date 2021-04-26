Malta merkezli bir bahis şirketinin ortağı olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'in başı büyük dertte. UEFA, Milan forması giyen yıldız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı

UEFA'nın resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ''UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31 (4) maddesi uyarınca, yönetmeliğin olası bir ihlaline ilişkin olarak disiplin soruşturması yürütmek üzere, Zlatan Ibrahimovic'in bir bahis şirketinden mali menfaati olduğu iddiasını araştırmak üzere bugün bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

UEFA, bir bahis şirketinde ortaklığı olduğu iddiasıyla Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlatarak, incelemeyi yürütmesi için bir de müfettiş atadı.

Men ve yüklü miktarda para cezası

İsveç basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic’in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

'Kendimi çok daha genç hissediyorum'

Milan'da oynayan süper yıldız, "Kendimi çok daha genç hissediyorum. 2 veya 3 sene daha forma giymeyi hayal ediyorum" demişti. Futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını yasaklayan UEFA ve FIFA, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde oyuncuya para cezası ile birlikte 3-4 yıl futboldan men cezası uyguluyor.

Milan ile yeni sözleşme yaptı

Geçtiğimiz günlerde Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan 39 yaşındaki forvet, bu sezon 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı. 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.