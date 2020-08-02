Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti, Milan rahat kazandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan ise pandemi sonrasındaki dönemde yakaladığı çıkışı ligin son maçında da sürdürdü. Cagliari’yi ağırlayan Milan, Ragner Klavan’ın 11. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 44. dakikada İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic bir penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarının 55. dakikasında İbrahimovic farkı 2’ye çıkartırken, bu golden 2 dakika sonra Samuel Castillejo skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 65 dakika saha mücadele etti ve ardından yerini Alexis Saelemaekers’e bıraktı.

Milan, Cagliari’yi 3-0 mağlup ederken, 66 puanla 6. sırada sezonu tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım, pandemi sonrası 12 maçlık dönemde 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç mağlubiyet yaşamazken, attığı 35 golle de pandemi ardından Avrupa’nın 5 büyük liginde en çok gol atan takım oldu.

Bu arada, Milan’ın 38 yaşındaki yıldızı İbrahimovic, bugün attığı golle Serie A’da 10 gole ulaşan en yaşlı oyuncu oldu.