Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, gösterdikleri başarılı performansla Avrupa futboluna damgalarını vuran Kylian Mbappe ve Erling Haaland'a övgü dolu sözlerde bulundu.

CBS Sports'a konuşan Ibrahimovic, PSG'nin yıldızı Mbappe'nin Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya benzediğini belirterek, "Bence Mbappe fenomen Ronaldo'yu hatırlatıyor. Oyunu çok zarif." ifadelerinde bulundu.

"Haaland, sadece hedeflerine odaklanıyor"

Açıklamalarında Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland'a da değinen Ibrahimovic, "Haaland çok iyi çünkü bence o hedeflerine takıntılı ve yapması gerekenden fazlasını yapmıyor. Sadece hedeflerine odaklanıyor. Haaland'da bu zekayı görüyorum, çünkü o sadece gol atmak istiyor ve gol atabileceğini biliyor. Sadece bunu yapmaya çalışıyor." sözleri ile övgü dolu sözlerde bulundu.







