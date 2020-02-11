Zlatan Ibrahimovic, Inter mağlubiyetinin nedenini açıkladı

İtalya Ligi’nde geçtiğimiz haftanın maçında derbide Inter, 2-0 geri düştüğü mücadelede Milan’ı 4-2 yenmeyi başarmıştı. Milan’da Zlatan Ibrahimovic, ilk yarıda 2 gol atıp, maçı kaybetmeleri sonrası oldukça kızgındı.

Ibra, “Ne olduğunu açıklamak kolay değil. Devrede ikinci yarının ilk dakikalarının çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Ancak çok hızlı goller yedik. Sonrasında oynamayı ve inanmayı bıraktık. Pres yapmaktan vazgeçtik, pas yapmadık” ifadelerini kullandı.