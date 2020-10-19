Zlatan Ibrahimovic: Çok acıktım ve bunu 2 golle kanıtladım
Yakalandığı koronavirüsten yakın zamanda kurtulan ve harika bir geri dönüş yaparak Inter'i deviren Milan'ın 39 yaşındaki forveti Zlatan Ibrahimovic, ''2 hafta boyunca evde kilitli kaldım. Çok acıktım ve bunu 2 golle kanıtladım.'' dedi.
İtalya Ligi Serie A’daki Milano derbisinde Milan, 4 yıldır deviremediği ezeli rakibi Inter’i 2-1 mağlup etmişti. Maça damgasını 2 golle Milan’ın 39 yaşındaki forveti Zlatan Ibrahimovic vurmuştu.
Yakalandığı koronavirüsten yakın zamanda kurtulan Ibra, “2 hafta boyunca evde kilitli kaldım. Çok acıktım ve bunu 2 golle kanıtladım. Eğer 20-30 yaşlarında olsaydım, kimse beni durduramazdı. Ancak şu an da kimsenin beni durdurabildiğini söyleyemem!” açıklamasını yaptı.