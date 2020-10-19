Zlatan Ibrahimovic: Çok acıktım ve bunu 2 golle kanıtladım

İtalya Ligi Serie A’daki Milano derbisinde Milan, 4 yıldır deviremediği ezeli rakibi Inter’i 2-1 mağlup etmişti. Maça damgasını 2 golle Milan’ın 39 yaşındaki forveti Zlatan Ibrahimovic vurmuştu.

Yakalandığı koronavirüsten yakın zamanda kurtulan Ibra, “2 hafta boyunca evde kilitli kaldım. Çok acıktım ve bunu 2 golle kanıtladım. Eğer 20-30 yaşlarında olsaydım, kimse beni durduramazdı. Ancak şu an da kimsenin beni durdurabildiğini söyleyemem!” açıklamasını yaptı.