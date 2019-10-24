Zlatan Ibrahimovic bombası... Başkan resmen açıkladı!

Los Angeles Galaxy'deki sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport ile gerçekleştirdiği röportajda Napoli'de forma giymenin kendisi için güzel bir deneyim olacağını söylemişti. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis'in konuyla ilgili yaptığı yorumsa gündeme bomba gibi düştü.

Sky Sport İtalya'ya açıklamalarda bulunan Serie A ekibinin patronu, olası bir transfere yeşil ışık yakarken "Ibrahimovic, benim arkadaşım. Onunla geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki bir otelde karşılaştık. Kendisini Napoli formasıyla görmeyi ben de arzularım. Dolayısıyla ortada öneriden öte bir durum var. Ancak transfer, tamamı ile kendisine bağlı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler