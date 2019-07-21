Zlatan Ibrahimovic: 'Ben Los Angeles’ım'

ABD MLS Ligi’nde Los Angeles Galaxy’de oynayan İbrahimovic’in Los Angeles FC maçı öncesi rakibin en değerli ismi Carlos Vela ile kıyaslanması gündem olmuştu. Vela’nın performansı ve hâlâ kendisinin ligin en iyisi olup olmadığı sorusuna İsveçli yıldız, “Carlos Vela en iyi döneminde MLS’te oynuyor. Ben en iyi dönemimde neredeydim? Avrupa’da. Aramızda fark var” demişti.

​Cuma’yı cumartesiye bağlayan sabaha karşı iki oyuncu derbisinde karşı karşıya geldi, İbrahimovic bir kez de sahada cevabını verdi. Vela’nın 2 gol attığı maçta İbra, hat-trick yaptı, Galaxy 3-2 kazandı. Maçın ardından konuşan İsveçli, “Basın beni Vela ile karşılaştırarak büyük bir hata yaptı. Fiat arabalar arasında Ferrari gibiydim. Ben Los Angeles’ım” ifadesini kullandı.